Gazze için yazılan şiirler Rami’de yankılanacak

Filistin’e şiirle tanıklık eden bu küresel edebiyat girişiminin Türkiye buluşması, 21 Haziran’da Rami Kütüphanesi’nde gerçekleşecek.

“Filistin biziz; bilincimiz, dirliğimiz, birliğimiz, erkilimizdir” diyerek yola çıkan bu edebi ve vicdani yürüyüş, şimdi Türkiye’de bir buluşmaya dönüşüyor.

Editörlüğünü Kanadalı akademisyen-yazar John P. Portelli’nin, Türkiye ayağını ise şair-yazar Kadir Tepe’nin üstlendiği koleksiyon çerçevesinde düzenlenecek etkinlik, 21 Haziran Cumartesi günü saat 17.00’de Rami Kütüphanesi’nde yapılacak.

Fabrik Kitap ve Ruhsatsız Dergi iş birliğiyle gerçekleştirilecek bu özel programda yalnızca bir kitap tanıtılmayacak; aynı zamanda şiirin tanıklığında Filistin meselesi, küresel sessizlik, ikiyüzlü diplomatik söylemler ve vicdani sorumluluklar tartışılacak.

Etkinliğin konukları arasında koleksiyonun editörü John P. Portelli ve araştırmacı-yazar Paul Salvatori yer alıyor.

Moderatörlüğünü Kadir Tepe ve editör-şair Zülal Sema’nın üstlendiği programda, koleksiyonda yer alan şairler Hasan Bozdaş, Eray Sarıçam, Rıdvan Ardıç, Zeynep Karaca ve M. Hüseyin Özer de düşüncelerini paylaşacak.

Yayımlandığı günden bu yana dikkat çeken Unsilenced: Poems for Palestine, yalnızca bir şiir koleksiyonu değil. Farklı coğrafyalardan, dillerden ve inançlardan onlarca şairin bir araya geldiği bu kitap, Filistin’deki zulmü, yitirilen çocuklukları, bombalanan şehirleri ve bölünmüş hafızaları şiir yoluyla kayıt altına alıyor. Kanada’dan Japonya’ya, İtalya’dan Tunus’a uzanan geniş bir coğrafyadan yükselen ortak vicdan sesi, koleksiyonun temelini oluşturuyor.

Her dize bir kayıt, her şiir bir belge, her kelime bir tanıklık. Kitabın şiirsel yapısı yalnızca bireysel duygulara değil, kolektif belleğe de sesleniyor. Kadir Tepe’nin ifadesiyle, bu proje yalnızca bir editoryal çalışma değil; bastırılmış imgelerin, susturulmuş dizelerin, yarım kalmış ağıtların peşine düşen bir hafıza yolculuğu.

Etkinlikte şu temel sorular masaya yatırılacak: Şiir acıya tanıklık edebilir mi? Ve daha da önemlisi, şiir suskunluğa karşı bir ses olabilir mi? Bu bağlamda şiirin etik bir müdahale biçimi olarak rolü, edebiyatın politik değil ama vicdani yükümlülüğü ve şairin tanıklık eden bir özne olarak konumu irdelenecek.

Koleksiyonda yer alan şiirler İngilizce yayımlanmış olsa da, şairler dilin ötesinde şiirin ortak vicdanı kurduğuna inanıyor. Bu kitapta Filistin, yalnızca bir coğrafya değil; bir annenin düşünde gördüğü çocuk, bir çocuğun toz içindeki sokağı, bir mısraın ucundaki sessizliktir.

Kitabın tüm geliri Filistin’e bağışlanacak. Böylece koleksiyon yalnızca estetik değil, aynı zamanda doğrudan bir dayanışma anlamı da taşıyor. “Filistin önce vicdanda okunur, sonra bir şiir olur” yaklaşımı, bu koleksiyonun temel ilkesi olarak öne çıkıyor.

Portelli’nin ifadesiyle Unsilenced, şiirin bir süs değil; gerçeğin üstüne kazınmış bir çukur, bastırılmış olanın sesi, suskunlukla suç ortaklığı arasında verilen bir tercih.

Bu etkinlik, edebiyatseverleri şiirin tanıklığında yeniden düşünmeye ve konuşmaya çağırıyor. Herkese açık olan bu buluşma, Filistin için yazanların değil; Filistin’i içinde taşıyan herkesin ortak sesi olacak.

“Bu artık sadece bir kitap değil. Bu artık Gazze’nin sesi.”