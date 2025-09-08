Gazze kentindeki çatışmalarda 4 İsrail askeri öldü

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, Gazze kentinin kuzeyindeki Cibaliya bölgesinde 4 İsrail askerinin öldüğü, bir askerin de hafif şekilde yaralandığı belirtildi.

Öte yandan yerel basında çıkan haberde, söz konusu 4 İsrail askerinin, içinde bulundukları tankın içine Kassam Tugayları mensuplarınca bırakılan patlayıcının infilak etmesi sonucu öldüğü ifade edildi.

Gazze Şeridi'ne kara saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana çatışmalarda ölen İsrail askeri sayısı 463 oldu.