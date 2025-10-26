İsrail'in Gazze'de işlediği savaş suçlarını araştırmak üzere kurulan küresel ve bağımsız girişim "Gazze Mahkemesi"nin nihai kararını açıkladı.

Yapılan açıklada "Batılı hükümetlerin, özellikle ABD'nin, İsrail'in soykırımına suç ortağı oldukları, bazı durumlarda soykırımda işbirliği yaptıkları tespit edilmiştir" denildi.

Mahkeme, "Açlığın (İsrail tarafından) silah haline getirilmesi, tıbbi bakımın reddi ve zorla yerinden edilme, tüm nüfusun toplu cezalandırılmasının ve soykırımın araçlarıdır" ifadelerini kullandı.

Ayrıntılar geliyor...