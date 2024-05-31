Gazze Şeridi’nde çok sayıda cesede ulaşıldı

Düzenleme: Kaynak: AA
Gazze Şeridi’nde çok sayıda cesede ulaşıldı

İsrail’in Gazze Şeridi’nin Kuzeyinden çekilmesi sonrası çok sayıda cesede ulaşıldığı açıklandı.

Filistin Kızılayı’ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyinden ardında çok sayıda ceset bırakarak çekildiği belirtildi.

Kızılay ekiplerinin cenazeleri taşımakta zorlandığı, sivil savunma ekiplerinin enkaz altındaki cenazeleri çıkarmak için acil ekipmana ihtiyaç duyduğu aktarıldı.

Cenazelerin bölgeden taşınmasında yaşanan gecikme nedeniyle Gazze'nin kuzeyinde salgın hastalıkların yayılma riskinin artabileceği konusunda uyarıda bulunuldu.

Açıklamada, tespit edilen naaşların net sayısına ilişkin bilgi verilmedi.

İsrail ordusu, yaklaşık 20 gün önce Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya bölgesine yeniden yoğun saldırı başlatmıştı.

Saldırılar nedeniyle bölgede yaşayan 100 binden fazla Filistinli evlerini terk etmek zorunda kalmıştı.

İsrail askerleri dün, Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya'dan arkalarında ağır yıkım bırakarak çekilmişti.

Son Haberler
Tartışmalara son noktayı koydu. Fatih Portakal'ın yeni sezon adresi belli oldu Keşfet
Tartışmalara son noktayı koydu. Fatih Portakal'ın yeni sezon adresi belli oldu
Bayram öncesi emeklilere büyük indirim. Türkiye'nin her yerinde geçerli olacak Ekonomi
Bayram öncesi emeklilere büyük indirim. Türkiye'nin her yerinde geçerli olacak
İYİ Parti staj ve çıraklık mağdurları için harekete geçti Gündem
İYİ Parti staj ve çıraklık mağdurları için harekete geçti
Erdoğan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şahin'i kabul etti Gündem
Erdoğan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şahin'i kabul etti
Özgür Özel: Erdoğan'a anayasa yapmayız Gündem
Özgür Özel: Erdoğan'a anayasa yapmayız
Kestiği ağacın altında kalan yabancı uyruklu işçi öldü Yerel Haberler
Kestiği ağacın altında kalan yabancı uyruklu işçi öldü
Danimarkalı yıldız orta saha yıkıldı Spor
Danimarkalı yıldız orta saha yıkıldı