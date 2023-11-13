Gazze Şeridi’nde ölen BM çalışanları için BM bayrağı yarıya indirildi

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi'nde İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarında hayatını kaybeden 101 Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) personeli anısına BM bayrağı yarıya indirildi, bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

KAYNAK: İHA
Gazze Şeridi’nde ölen BM çalışanları için BM bayrağı yarıya indirildi

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları devam ederken, 7 Ekim’den bu yana İsrail saldırılarında ölen 101 UNRWA personeli, BM tarafından anıldı. ABD'nin New York kentindeki BM Genel Merkezi'nde UNRWA personeli için BM bayrağı yarıya indirilerek, bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, dünya çapındaki BM personelini saat 09.30'da bir dakikalık saygı duruşunda bulunmaya davet etti. Guterres, "Örgütümüzün tarihindeki herhangi bir döneme kıyasla daha fazla Birleşmiş Milletler yardım çalışanı öldürüldü. Büyük zorluklara ve risklere rağmen hayat kurtarma çalışmalarına devam eden herkesi selamlıyorum" dedi.

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DSÖ ÇALIŞANLARI DA MESLEKTAŞLARINI ANDI

DSÖ çalışanları da İsrail saldırılarında hayatını kaybeden UNRWA çalışanlarını anarak, bir dakikalık saygı duruşunda bulundu. Anma sırasında hayatını kaybeden UNRWA çalışanlarını isimleri ekrana yansıtıldı. DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, “Bugün, Gazze'de trajik bir şekilde hayatlarını kaybeden BM meslektaşlarımızı anmak ve onurlandırmak için kırık kalplerle bir araya geliyoruz. Onların sarsılmaz bağlılıklarını, fedakarlıklarını ve cesaretlerini sonsuza dek unutmayacağız” dedi.

Hayatını kaybeden personelin çok ihtiyaç duyulan insani yardım ve desteği sağlamak için çatışma bölgelerinin ön cephelerinde yer aldığını aktaran Ghebreyesus, "Şiddet ve umutsuzluktan etkilenenlere umut ve yardım götürmek için hayatlarını ortaya koydular" ifadelerini kullandı.

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"CESARETLERİ VE ÖZVERİLERİ SAYISIZ BİREYİN VE TOPLUMUN HAYATINA DOKUNDU"

Hayatını kaybeden personellerin hatıralarının sonsuza kadar yaşayacağını belirten Ghebreyesus, "Onların barışa, adalete ve başkalarının refahına olan sarsılmaz bağlılıkları, yol gösterici bir ışık ve ortak misyonumuzun önemini hatırlatan bir unsur olarak hizmet etmektedir. Büyük zorluklar ve tehlikeler karşısında hizmet ettikleri kişilerin hayatlarında bir fark oluşturma yönündeki kararlılıklarını sürdürdüler. Cesaretleri ve özverileri sayısız bireyin ve toplumun hayatına dokundu" dedi. İsrail saldırılarında hayatını kaybeden BM personelinin ailelerine ve sevdiklerine taziyelerini ileten Ghebreyesus, "Aramızdan ayrılan BM meslektaşlarımız huzur içinde yatsın ve daha iyi bir dünya arayışındaki hayati çalışmalarımızı sürdürürken onlardan güç alalım" diye konuştu.

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KALICI BARIŞ ÇAĞRISI

Filistin ve İsrail arasında kalıcı barış çağrısında bulunan Ghebreyesus, "Geçmişin yaraları sarılsın, Filistinliler ve İsrailliler gerçek barışı, uzlaşmayı ve bir arada yaşamayı bulsunlar, karşılıklı saygı, refah ve uyum içinde bir geleceği teşvik etsinler” dedi.

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