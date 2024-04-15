Gazze Şeridi’nin kuzeyinde iki toplu mezar bulundu

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarının 192. gününde, Gazze Sağlık Bakanlığı ve Sivil Savunma Güçleri tarafından yapılan açıklamaya göre, en az 29 kişinin cesetleri toplu mezarlardan çıkarıldı.

Şifa Hastanesi’nde bulunan mezarda yer alan cesetlerin yakın zamanda hayatını kaybettiği, hastane çalışanları tarafından bazı kişilerin hastanenin dışında öldürüldüğü belirtildi.

Beyt Lahya’daki mezarda ise çürümüş cesetler bulundu ve yerel halk, bu cesetlerin dört ay önce İsrail askerleri tarafından düzenlenen bir saldırı sırasında öldürülen Al-Assaf ailesine ait olduğunu ifade etti.

Hamas’ın yaptığı açıklamada, bulunan toplu mezarların İsrail güçlerinin sınırları tanımadığını gösterdiği ve Gazze’deki Filistinlilere karşı yapılan eylemlerin “soykırım” olarak nitelendirildiği belirtildi.

Uluslararası toplumun sessizliği eleştirilirken, Şifa Hastanesi’ndeki toplu mezarların keşfi, infazlar ve enkaz altında kalan cesetlerin “açık ve iyi belgelenmiş savaş suçları” olduğu iddia edildi.