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Gazze, tarihinin en büyük bombardımanını yaşıyor
Gazze, tarihinin en büyük bombardımanını yaşıyor
İsrail, sivil, masum dinlemeden Gazze'yi şiddetli bir şekilde bombalıyor.
27 Ekim 2023 / 19:58
İsrail, sivil, masum dinlemeden Gazze'yi şiddetli bir şekilde bombalıyor.
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