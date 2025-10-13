Mısır’ın Şarm El-Şeyh kentinde düzenlenecek Gazze Barış Zirvesi öncesi, başkent Kahire’de bir askeri üs yakınında patlama meydana geldiği ileri sürüldü.

MISIR'DA ŞİDDETLİ PATLAMA

Mısır medyasına açıklamalarda bulunan görgü tanıkları, yakınlardaki binaların camlarının kırıldığını ve yerin sarsıldığını ifade etti. Mısırlı yetkililer ise patlamanın saldırı değil, inşaat sebebiyle olduğunu savundu.

NE OLMUŞTU?

İsrail ile Hamas arasında imzalanan ateşkes sonrası Mısır’da bir barış zirvesi yapılacağı açıklanmıştı. Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile Trump'ın başkanlık edeceği zirveye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ürdün Kralı 2. Abdullah, Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ve İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan gibi 20'den fazla ülke lideri katılıyor.

NETANYAHU ZİRVEYE KATILMIYOR

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Mısır'da yapılacak Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi'ne katılmayacağı bildirildi.

İsrail Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın Netanyahu'yu Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşması üzerine Şarm El-Şeyh'de düzenlenecek zirveye davet ettiği belirtildi. Davet için Trump'a teşekkür eden Netanyahu'nun "tatil başlangıcına yakın olması nedeniyle zirveye katılamayacağını söylediği" ifade edildi.

ERDOĞAN MISIR'A GİTTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır'ın Şarm el Şeyh kentine geldi. AA'nın paylaştığı bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı taşıyan uçak, Şarm el Şeyh Uluslararası Havalimanı'nda pisti pas geçti. Bir süre Kızıldeniz üzerinde bekleyen uçak daha sonra havalimanına iniş yaptı. Erdoğan'ı kapıda Mısır lider Sisi karşıladı.