Gazze’de 19 Filistinli hayatını kaybetti

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail savaş uçakları Gazze kentinin Et-Tuffah ve Et-Şucaiyye mahallelerine hava saldırısı düzenledi.

Saldırılarda, aralarında bebek, kadın ve çocukların da bulunduğu 19 kişi hayatını kaybetti, 50'den fazla kişi yaralandı. Yaralıların El-Ehli Baptist Hastanesi'ne nakledildiği belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik düzenlediği saldırılarda en az 15,694 çocuk ve 10,279 kadın olmak üzere toplam 37,266 Filistinli öldü, 85,102 kişi yaralandı.