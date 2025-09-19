Gazze'de 2 gündür süren internet ve iletişim kesintisi sona erdi

Kaynak: İHA
İsrail'in Gazze kentindeki altyapıyı hedef alan saldırıları nedeniyle 2 gündür süren internet ve sabit hat iletişim kesintilerinin düzeldiği bildirildi.

Filistin resmi ajansı WAFA, konuyla ilgili Filistin Telekomünikasyon Şirketinden yapılan açıklamayı paylaştı.

Açıklamada, ekiplerin, sahadaki tehlikeli koşullara rağmen Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze ve Kuzey Gazze vilayetlerinde 2 gündür kesilen internet ve sabit hat iletişim hizmetlerini yeniden sağlamayı başardığı kaydedildi.

Filistin Telekomünikasyonu Düzenleme Kurumu çarşamba günü, İsrail'in devam eden saldırıları nedeniyle birçok ana yolların zarar görmesi sonucu Gazze Şeridi'nin kuzeyinde ve Gazze kentinde sabit internet ve iletişim hizmetlerinin kesildiğini duyurmuştu.

İsrail, yaklaşık 2 yıldır Gazze Şeridi'ne yönelik sürdürdüğü soykırım boyunca iletişim ve internet ağını tamamen ve defalarca uzun sürelerle kasıtlı olarak kesti.

