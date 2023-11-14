Gazze'de 3 bin 177 öğrenci öldü

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarında Gazze Şeridi’nde 3 bin 117 öğrenci hayatını kaybetti.

Gazze'de 3 bin 177 öğrenci öldü

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarında hastane, sağlık ocağı, yerleşim alanı ve okul ayrımı yapmadan devam ediyor.

İsrail’in saldırılarına başladığı 7 Ekim’den bu yana Gazze’ Şeridi’nde eğitime devam edilemiyor. Saldırıların hedefi olan okullar yerle bir olurken, Filistin Merkez İstatistik Bürosu, 7 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi ve Batı Şeria’da 3 bin 141 öğrencinin İsrail saldırılarında öldürüldüğünü duyurdu.

Ayrıca raporda öğrencilerin yanı sıra 130 öğretmen ve yöneticinin de saldırılarda can verdiği kaydedildi. 7 Ekim-11 Kasım tarihleri arasında Gazze Şeridi’nde 3 bin 117, Batı Şeria’da ise 24 öğrenci öldürüldü. Saldırılarda Gazze Şeridi’nde 4 bin 613 öğrenci ve 403 öğretmen, Batı Şeria’da ise 250 öğrenci yaralandı.
Öte yandan, İsrail’in işgali altındaki Batı Şeria’da 7 Ekim-11 Kasım tarihleri arasında 67 öğrenci ve 40 öğretmen İsrail güçleri tarafından gözaltına alındı.

İsrail, Gazze’ye yönelik saldırılarında 239 devlet okulunu hedef alırken, 45 okul yıkıldı.

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