Gazze'de 55 bin konut tamamen yıkıldı

Kaynak: AA
Gazze'de 55 bin konut tamamen yıkıldı
7 Ekim'den bu yana İsrail'in Gazze Şeridi'ne sürdürdüğü yoğun saldırılarda toplamda 55 bin konut tamamen yıkıldı, 23 hastane ise hizmet dışı kaldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 78 gündür sürdürdüğü saldırılarında en az 8 bin 200'ü çocuk, 6 bin 200'ü kadın olmak üzere 20 bin 258 kişi öldürüldü, 53 bin 688 kişi de yaralandı. Ölenlerin arasında 310 sağlık çalışanı, 35 sivil savunma personeli ve 100 gazeteci bulunuyor.

Saldırılarda yıkılan binaların enkazında ya da yol kenarlarında olup akıbetlerinin ne olduğu bilinmeyen yaklaşık 7 bin kişi kayıp, bunların yüzde 70'ini ise kadın ve çocuklar oluşturdu.

İsrail güçleri şu ana kadar en az 101'i doktor ve sağlık personeli, 8'i gazeteci olmak üzere 2 bin 600 kişiyi alıkoydu. Bunlar arasında Şifa Hastanesi Genel Müdürü Muhammed Ebu Silmiyye, Kemal Advan Hastanesi Müdürü Ahmed el-Kahlut ve El-Avde Hastanesi Müdürü Ahmed el-Muhenna yer aldı. İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyindeki hastaneleri hizmet dışı bıraktığı gibi güneydeki hastaneleri de hedef almaya başladı. Han Yunus kentindeki Nasır Hastanesi iki defa bombalandı.

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