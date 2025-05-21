Gazze’de acı bilanço: 53 bin 655 ölü, 121 bin 950 yaralı! (21 Mayıs 2025)

İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ndeki katliamları can kaybını artırmaya devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasına göre, son 24 saatte Gazze’de 82 kişi öldü, 262 kişi yaralandı. İsrail’in 18 Mart’ta ateşkesi tek taraflı bozmasından bu yana 3 bin 509 kişi yaşamını yitirdi, 9 bin 909 kişi yaralandı. 7 Ekim 2023’ten bu yana toplam can kaybı 53 bin 655, yaralı sayısı ise 121 bin 950 olarak kaydedildi.

GECEDEN BU YANA 45 CAN KAYBI

Gazze’deki yetkililer, İsrail’in gece boyunca ve bugün düzenlediği saldırılarda en az 45 kişinin hayatını kaybettiğini, ölenler arasında kadınlar ve bir haftalık bir bebeğin de olduğunu bildirdi.

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PAPA 14. LEO’DAN GAZZE’YE ATEŞKES ÇAĞRISI

Katoliklerin manevi lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, Aziz Petrus Meydanı’nda ilk genel kabul oturumunu gerçekleştirdi. Papa, konuşmasında Gazze’ye yeterli insani yardım ulaştırılması gerektiğini vurgulayarak, Filistin’deki durumu “endişe verici ve üzücü” olarak nitelendirdi.

Papa, “Gazze Şeridi’ndeki durum kaygı ve acı verici. Yeterli insani yardımın bölgeye ulaşmasına izin verilmeli ve çocuklar, yaşlılar ile hastaların ağır bedel ödediği çatışmalara son verilmeli” dedi.

Papa 14. Leo, bu ayın başında yayımladığı ilk Pazar mesajında Gazze’de acilen ateşkes çağrısı yapmış, bölgeye insani yardım gönderilmesini ve tüm rehinelerin serbest bırakılmasını talep etmişti.

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