Gazze’de acı bilanço!

İsrail, Gazze Şeridi'nde sivillere yönelik saldırılarını ve açlığı silah olarak kullanmayı sürdürüyor. Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nde son 24 saatte düzenlenen saldırılarda 100 kişinin hayatını kaybettiği, 603 kişinin ise yaralandığı bildirildi. Açıklamada İsrail'in ateşkes anlaşmasını tek taraflı feshettiği 18 Mart 2025 tarihinden bu yana da 9 bin 752 Filistinlinin öldüğü, 40 bin 4 Filistinlinin yaralandığı ifade edildi. İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana ise toplam can kaybının 61 bin 258'e, yaralı sayısının 152 bin 45'e yükseldiğini bildirildi.

Açıklamaya göre son 24 saat içerisinde yardım almaya çalışırken 51 kişi hayatını kaybederken, 230 kişi de yaralandı. Böylece insani yardım almaya çalışırken hayatını kaybedenlerin toplam sayısı bin 706'ya, yaralananların sayısı ise 12 bin 30'a yükseldi. Ayrıca son 24 saat 4 kişinin de açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybettiği aktarılırken, son sayılarla birlikte Gazze Şeridi'nde açlık nedeniyle hayatını kaybedenlerin toplam sayısının, 96'sı çocuk olmak üzere 197'e yükseldiği belirtildi.