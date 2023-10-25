Gazze’de Al-Jazeera muhabirinin eşi, oğlu ve kızı da dahil ailesi katledildi

Dahduh, öldürülen çocuklarına gözyaşı dökerken, “İşgal defolsun. Çocuklarımızla bizden intikam alıyorlar” dedi.

Nuseyrat’taki eve sığındılar

Katar merkezli Al-Jazeera kanalından yapılan açıklamada, “İsrail’in, Gazze Şeridi’ndeki Nuseyrat Mülteci Kampı’nda bir evi hedef alan saldırısında meslektaşımız Vail el-Dahduh’un eşi, oğlu ve kızı da dahil olmak üzere ailesinden çok sayıda kişi şehit oldu.” ifadesi kullanıldı. Gazeteci Dahduh’un ailesinin İsrail saldırılarıyla yerinden edildiği için Nuseyrat’taki eve sığındıkları belirtildi.

Gazeteciler de hedefte

Al-Jazeera’da yayınlanan görüntülerde yaşlı gözlerle öldürülen oğluna veda eden Dahduh, “Bunlar korku ve yıkımın gözyaşları değil, insanlık gözyaşlarıdır. İşgal defolsun. (İsrail ordusu) Çocuklarımızla bizden intikam alıyorlar.” dedi.

Dahduh’un, İsrail ordusunun evini bombalayarak öldürdüğü küçük kızını kucağında taşıdığı görüntüler de hüzünlü anlara sahne oldu. Al-Jazeera’dan Editör Muhammed Muavvad da X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Dahduh’un evine İsrail ordusunun saldırı düzenlediği haberini canlı yayında aldığını kaydetti. Gazze’deki hükümetin basın ofisinden de Dahduh’un ailesi için taziye mesajı yayımlandı. Dahduh’un önemli çalışmalarının hatırlatıldığı açıklamada, İsrail’in Gazze halkının yanı sıra gazetecileri de hedef aldığı vurgulandı.