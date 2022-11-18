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Gazze'de apartman yangını: 21 ölü

Gazze'nin kuzeyindeki Cebaliya Mülteci Kampı'nda bir binada yangın çıktı. Yangında aralarında kadın ve çocukların da olduğu 21 kişi öldü.

Haber Giriş: 18 Kasım 2022 Cuma - 00:45
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Gazze'de apartman yangını: 21 ölü

Gazze'de apartman yangını: 21 ölü
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Gazze’deki Filistin İçişleri Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada, Cebaliya Kampı'nda bir binada yangın çıktığını duyurdu.

Sivil Savunma İdaresi'nden yapılan açıklamada ise yangın çıkan binada aralarında kadın ve çocukların da olduğu 21 kişinin cesedine ulaşıldığı aktarıldı. Yangında yaralananların sayısına ilişkin bilgi verilmedi.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI, SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Sivil savunma ekiplerinin, yangını kontrol altına aldığı ve diğer binalara sıçramasını önlediği kaydedildi.

İlk belirlemelere göre, yangına, bina içinde depolanan benzinin neden olduğu, olayla ilgili soruşturmanın ise devam ettiği aktarıldı.

Öte yandan, Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Bakan Mey Keyle'nin yangında yaralananların gerekirse Batı Şeria'daki hastanelere nakledilmesi için talimat verdiği bilgisi geçildi.

ULUSAL YAS İLAN EDİLDİ

Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne'nin yaptığı yazılı açıklamaya göre, Devlet Başkanı Mahmud Abbas, yangın faciasının ardından cuma günü ülkede ulusal yas ilan etti.

Açıklamada, Abbas'ın olayı "ulusal bir facia" olarak nitelendirdiği ve hayatını kaybedenlerin ailelerine her türlü imkanın sunulması için ilgili makamlara talimat verdiği aktarıldı. (AA)

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