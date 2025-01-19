Gazze'de ateşkes başladı

Gazze'de 09.30'da başlaması beklenen ateşkes, rehine krizi nedeniyle başlamamıştı. İsrail Başbakanı Netanhayu, Hamas'ın reihe listesini vermediği sürece ateşkesin başlamayacağını duyurmuştu. Son olarak rehine listesini paylaşılması ile kriz çözüldü. Hamas'ın 3 kadın rehineyi saat 17.00'de serbest bırakacağını açıklamasının ardından Gazze'de ateşkes resmen ilan edildi.

İSRAİL'DEN ESİR TAKASI AÇIKLAMASI

srail bugün serbest bırakılacak 3 İsrailli esirin ismi açıklanana kadar ateşkesin başlamayacağını açıklarken, Hamas esirlerin listesinin teslim edilememesinin sahadaki durumdan kaynaklandığını belirtti.

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Başbakan Binyamin Netanyahu’nun serbest bırakılması gereken esirlerin listesinin ulaştırılmasındaki gecikmeyle ilişkin gece boyunca bir güvenlik değerlendirmesi yaptığı duyuruldu. Netanyahu'nun yerel saatle sabah 8.30'da (TSİ 09.30) yürürlüğe girmesi planlanan ateşkesin, Hamas'ın taahhüt ettiği serbest bırakılacak esirlerin listesi gelene kadar başlamayacağı talimatını İsrail ordusuna ilettiği bildirildi. Maariv'e konuşan İsrailli bir kaynak, bugün serbest bırakılacak esirlerin listesi "ateşkes uygulamaya girene kadar kendilerine teslim edilmezse İsrail'in geri durmayacağı" tehdidinde bulundu.

HAMAS'TAN İLK AÇIKLAMA

Hamas ise Gazze Şeridi'ndeki ateşkes anlaşmasının şartlarına bağlılığını teyit ederek, ilk grupta serbest bırakılacak İsrailli esirlerin isimlerinin verilmesindeki gecikmeyi "teknik saha nedenlerine" bağladı.

"Hamas ateşkes anlaşmasının şartlarına bağlılığını teyit ediyor." ifadelerine yer verilen açıklamada, "ilk grupta serbest bırakılacak isimlerin (İsrailli esirlerin) tesliminin sahadaki teknik nedenlerden dolayı geciktiği" kaydedildi. Açıklamada, başka detaya yer verilmedi.

ATEŞKES RESMEN BAŞLADI

Son olarak rehine listesini paylaşılması ile kriz çözüldü. Hamas'ın 3 kadın rehineyi saat 17.00'de serbest bırakacağını açıklamasının ardından Gazze'de ateşkes resmen ilan edildi.

İSRAİL GAZZE’YE SALDIRDI

Hamas'a bağlı Gazze Sivil Savunma Kurumu, ateşkesin yürürlüğe girmemesini fırsat bilen İsrail’in sabah saatlerinde düzenlediği hava saldırılarında en az 8 Filistinlinin öldüğünü, 25 Filistinlinin de yaralandığını aktardı.

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