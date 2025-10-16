Gazze Şeridi'nde 11 Ekim Cuma günü yürürlüğe giren ateşkes ilanına rağmen İsrail ordusunun hava ve kara saldırıları devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte hastanelere 29 cansız bedenin ulaştırıldığını duyurdu.

22'si önceki saldırılarda enkaz altında kalan siviller, 3'ü yaralıyken müdahaleye rağmen hayatını kaybedenler, 4'ü ise yeni saldırılarda ölenler. Ayrıca 10 kişi yaralandı. Ateşkes sonrası toplam ölü sayısı 23'e, yaralı sayısı 122'ye yükseldi.

Bakanlık, enkaz altındaki binlerce bedenin hâlâ çıkarılamadığını, açlık ve kıtlıktan 463 Filistinlinin öldüğünü belirtti. 7 Ekim 2023'ten bu yana toplam can kaybı 67 bin 967, yaralı sayısı 170 bin 179'a ulaştı.

BM, saldırıları "savaş suçu" olarak nitelendirerek acil müdahale çağrısı yaptı. Yardım konvoyları engellenirken, uluslararası toplum ateşkes ihlallerini kınadı.