Gazze'de bir bebek daha hayatını kaybetti

Yerel sağlık yetkililerinden edinilen bilgilere göre, Han Yunus şehrindeki Nasır Tıp Merkezi'nde iki yaşındaki Ahmed Semir Abdulal, ciddi beslenme yetersizliği sebebiyle hayata veda etti.

Refah'tan Han Yunus'un batısındaki Mevasi mıntıkasına ailesiyle göç etmek zorunda kalan küçük çocuk, burada geçici olarak kurulan bir barınakta yaşam savaşı veriyordu.

Yiyecek, süt ve temel gereksinimlere ulaşımın neredeyse mümkün olmadığı şartlarda hayatını idame ettirmeye çalışan küçük Abdulal, beslenme eksikliğinin yol açtığı komplikasyonlar nedeniyle Gazze'nin güneyindeki Nasır Hastanesi'nde vefat etti.

Sağlık personeli, Abdulal'ın yaşının gerektirdiği ortalama 12 kilogram yerine, öldüğünde yalnızca 8 kilogram ağırlığında olduğunu ifade etti.