Gazze’de can kaybı 18 bin 787'ye yükseldi

Kaynak: İHA
Gazze’de can kaybı 18 bin 787'ye yükseldi
Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, İsrail’in Gazze Şeridi’ne gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 18 bin 878’ye, yaralı sayısının 50 bin 897'ye yükseldiğini açıkladı.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 69’uncu günde devam ederken, can kaybı her geçen gün artıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırıları sonucu son 24 saatte 179 kişinin hayatını kaybettiği, 303 kişinin yaralandığını duyurdu.

El-Kudra, İsrail'in saldırılarında 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısının 18 bin 787'ye, yaralananların sayısının ise 50 bin 897’ye yükseldiğini belirtti. İsrail’in Gazze'nin kuzeyinde sağlık varlığını kasıtlı olarak ortadan kaldırdığını aktaran El-Kudra, “Uluslararası kuruluşlardan ilaç, tıbbi malzeme, akaryakıt ve uzman sağlık ekipleriyle destek olmalarını talep ediyoruz” dedi.

KAMAL ADWAN HASTANESİ VE ŞİFA HASTANESİ PERSONELİ GÖZALTINDA

El-Kudra, İsrail güçlerinin Kamal Adwan Hastanesi’nin müdürü Dr. Ahmed Al-Kahlot ile 70 sağlık personeli ve yaralıyı gözaltına aldığını açıklarken, Şifa Hastanesi müdürü Dr. Muhammad Abu Salamiya ve 38 sağlık personelini işkence ve açlık altında sorgulamaya devam ettiğini ifade etti.

İSRAİL SALDIRILARINDA 300 SAĞLIK PERSONELİ ÖLDÜ

İsrail saldırılarında 7 Ekim’den bu yana 300 sağlık personelinin hayatını kaybettiğini aktaran El-Kudra, saldırılarda 102 ambulansın ise kullanılamaz hale geldiğini, 22 hastane ve 52 sağlık ocağının kullanım dışı kaldığını aktardı.

“TIBBİ MALZEME VE YAKITIN AKIŞINI GARANTİ EDEN GÜVENLİ BİR İNSANİ KORİDORUN SAĞLANMASINI TALEP EDİYORUZ”

Uluslararası topluma Han Yunus ve Refah’ta yerinden edilmiş Filistinlilere sağlık hizmeti vermek için sahra hastaneleri ve gezici klinikler kurması çağrısında bulunan El-Kudra, “İsrail, sağlık sistemini kasıtlı olarak çökmüş durumda tutuyor ve tıbbi yardımın hacmini, kalitesini ve yolunu kontrol ediyor. Tıbbi malzeme ve yakıtın akışını ve bunların herkese ulaşmasını garanti eden güvenli bir insani koridorun sağlanmasını talep ediyoruz” dedi.

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