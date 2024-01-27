Gazze’de can kaybı 26 bin 257'ye yükseldi

Kaynak: AA / İHA
Gazze’de can kaybı 26 bin 257'ye yükseldi
İsrail’in Gazze’ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı, 26 bin 257'ye çıktı.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana gerçekleştirdiği saldırılarda, hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı son 24 saatte 174 artarak, 26 bin 257'ye ulaştı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik 113 gündür süren saldırılarına ilişkin bilgi aktarıldı.

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İsrail'in Gazze Şeridi'ne yaptığı saldırılarda, son 24 saatte 174 Filistinlinin öldüğü ve 310 kişiyi yaraladığı belirtilen açıklamada, ambulans ve sivil savunma ekiplerinin ulaşamadığı bölgede, halen enkaz altında kalanların olduğu aktarıldı.

İsrail güçlerinin son 24 saatte "18 katliam" gerçekleştirdiği söylenen açıklamada, 7 Ekim'den bu yana yapılan saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısının 26 bin 257'ye, yaralananların sayısının ise 64 bin 797'ye çıktığı ifade edildi.

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