Gazze'de can kaybı 35 bin 303'e yükseldi

Düzenleme: Kaynak: AA
Gazze'de can kaybı 35 bin 303'e yükseldi
İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri gerçekleştirdiği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 31 artarak 35 bin 303'e çıktı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından açıklama yapılarak, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 224 gündür devam ettirdiği saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail güçlerinin son 24 saatte Gazze'nin farklı bölgelerine yaptığı saldırılarda 4 katliam gerçekleştirdiği, bu saldırılarda 31 Filistinlinin daha öldüğü, 56 Filistinlinin de yaralandığı açıklandı.

İsrail'in 7 Ekim'den beri Gazze Şeridi'ne yaptığı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 35 bin 303'e, yaralı sayısının 79 bin 261'e çıktığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin olduğu fakat İsrail ordusunun engellemesi sebebiyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı tekrarlandı.

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