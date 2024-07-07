Gazze'de can kaybı 38 bin 153

Düzenleme: Kaynak: İHA
Gazze'de can kaybı 38 bin 153

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik havadan ve karadan saldırıları sonucunda 7 Ekim tarihinden bugüne kadar hayatını kaybedenlerin sayısı 38 bin 153 oldu.

İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki yoğun saldırıları 275 gündür sürüyor. Bölgede ateşkes sağlanması için Katar, Mısır ve ABD arabuluculuğunda devam eden görüşmelerin gölgesinde İsrail, sivilleri katletmeye devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte Gazze Şeridi’nde düzenlenen 3 saldırıda 55 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 123 Filistinlinin ise yaralandığı aktarıldı.
Bölgedeki saldırıların başladığı 7 Ekim tarihinden bu yana ortaya çıkan bilançonun da bildirildiği açıklamada, hayatını kaybedenlerin sayısının 38 bin 153’e, yaralıların sayısının da 87 bin 828’e yükseldiği ifade edildi.

Son Haberler
Batshuayi'den Fenerbahçeliler'i çıldırtan itiraf Spor
Batshuayi'den Fenerbahçeliler'i çıldırtan itiraf
Karıncalar hakkında 25 şaşırtıcı gerçek Keşfet
Karıncalar hakkında 25 şaşırtıcı gerçek
İngilizlerin hayran kaldığı 3 Türk 'Ne yetenek ama' Spor
İngilizlerin hayran kaldığı 3 Türk 'Ne yetenek ama'
Asgari ücret zammı için Özgür Özel'den iddialı açıklama. 'Hiç merak etmeyin. Yakında olur' Gündem
Asgari ücret zammı için Özgür Özel'den iddialı açıklama. 'Hiç merak etmeyin. Yakında olur'
Samsun'da ışıkta duran otomobile çarptı. 2 yaralı Gündem
Samsun'da ışıkta duran otomobile çarptı. 2 yaralı
Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı Gündem
Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Kırkpınar'da sıcağa dayanamayan pehlivan güreşirken bayıldı Gündem
Kırkpınar'da sıcağa dayanamayan pehlivan güreşirken bayıldı