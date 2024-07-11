Gazze’de can kaybı 38 bin 345'e yükseldi

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in 279 gündür devam eden saldırılarının son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerinde 2 "katliam" daha gerçekleştirdiği belirtildi. Bu saldırılarda 50 Filistinlinin yaşamını yitirdiği ve 54 Filistinlinin yaralandığı ifade edildi.

Gazze'ye yönelik saldırıların başlangıcından bu yana ölen Filistinlilerin sayısının 38 bin 345'e, yaralıların sayısının ise 88 bin 295'e çıktığı aktarıldı. İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde farklı bölgelerde sürdürdüğü bombardımanların büyük yıkıma neden olduğu vurgulandı.

Açıklamada, hala enkaz altında ve yol kenarlarında cesetlerin bulunduğu ancak İsrail'in engellemeleri nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı bilgisi de tekrarlandı.