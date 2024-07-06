Gazze'de can kaybı 38 bin 98

Düzenleme: Kaynak: AA
Gazze'de can kaybı 38 bin 98

Gazze Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 48 saatte gerçekleştirilen saldırılar sebebiyle 87 Filistinlinin yaşamını yitirdiği ve 260 Filistinlinin ise yaralandığı ifade edildi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarla katliamı sürdürüyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun son 48 saatte Gazze'nin çeşitli yerlerine düzenlediği saldırılarda 87 Filistinlinin hayatını kaybettiğini ve 260 Filistinlinin ise yaralandığı aktardı.

Saldırıların başladığı 7 Ekim’den bu yana toplam can kaybının 38 bin 98'e, yaralı sayısının 87 bin 705'a yükseldiği aktarıldı.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında cesetlerin bulunduğu ancak İsrail'in engellemeleri nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

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