Gazze’de can kaybı 38 bin 983’e yükseldi

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, İsrail ordusunun son 24 saat içinde düzenlediği saldırılarda 64 Filistinli yaşamını yitirirken, 105 Filistinli de yaralandı.

İsrail'in 289 gündür devam eden saldırıları nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ve yaralıların sayısı her geçen gün artıyor. Toplamda ise saldırıların başlangıcından bu yana 38 bin 983 Filistinli yaşamını yitirirken, 89 bin 727 Filistinli ise yaralandı.

Bu durum, bölgedeki gerginliğin ve insanî krizin derinleştiğini gösteriyor.