Gazze’de can kaybı 38 bini geçti

Kaynak: İHA
Gazze’de can kaybı 38 bini geçti

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 38,295'e, yaralıların sayısı ise 88,241'e yükseldi. İsrail, Gazze şehrinde yaşayanlara bölgeyi terk etme çağrısı yaptı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırıları 278 gündür devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saat içinde Gazze Şeridi'ne düzenlenen 4 saldırıda 52 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 208 Filistinlinin ise yaralandığı belirtildi. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 38,295'e, yaralıların sayısının 88,241'e ulaştığı kaydedildi.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), sabah saatlerinde Gazze şehrinde yaşayan herkese tahliye çağrısı yapan broşürler dağıttı. Şehir sakinlerine, Gazze Şeridi'nin merkezinde bulunan Deir al-Balah kentindeki kamplara gitmeleri tavsiye edildi.

Gazze şehrinden ayrılmak isteyenler için Salah a-Din ve sahil yolu tahliye güzergahları olarak belirlendi. IDF, Gazze şehrinin çok tehlikeli bir savaş alanı haline geldiğini duyurdu.

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