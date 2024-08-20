Gazze'de can kaybı 40 bin 173'e çıktı

Kaynak: AA
Gazze'de can kaybı 40 bin 173'e çıktı

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 40 bin 173'e yükseldi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 319 gündür devam eden saldırılarına ilişkin bilgi verdi. Son 24 saatte İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği "3 katliam" sonucunda 34 Filistinli daha hayatını kaybetti, 114 Filistinli ise yaralandı.

Açıklamada, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 40 bin 173'e, yaralı sayısının ise 92 bin 857'ye ulaştığı belirtildi.

Ayrıca, enkaz altında ve yol kenarlarında hâlâ ölülerin bulunduğu, ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ve sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı ifade edildi.

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