Gazze'de can kaybı 40 bin 405 oldu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Gazze'de can kaybı 40 bin 405 oldu

İsrail Ordusu tarafından 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana öldürülen sivil Filistinlilerin sayısı 40 bin 405 oldu.

İsrail, Gazze Şeridi’nde yoğun havadan ve karadan saldırılarını sürdürüyor. Gazze'de 7 Ekim tarihinden bu yana sivilleri hedef alan İsrail ordusu saldırılarına ara vermeden devam ediyor. Her geçen gün daha da şiddetlenen saldırılar hayatını kaybeden sivillerin sayısının da artmasına yol açıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte İsrail ordusunun düzenlediği 3 saldırıda 71 sivilin hayatını kaybettiği, 112 sivilin de yaralandığı aktarıldı.
İsrail’in 324 gündür devam ettiği saldırılarının bilançosunun da yer aldığı açıklamada, can kaybının 40 bin 405’e, yaralı sayısının 93 bin 468’e yükseldiği bildirildi.

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