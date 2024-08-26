Gazze'de can kaybı 40 bin 435'e çıktı

Gazze'de can kaybı 40 bin 435'e çıktı
Kaynak: AA

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 40 bin 435’e ulaştı.

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Gazze'de can kaybı 40 bin 435'e çıktı 1

Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail’in 325 gündür devam eden saldırıları hakkında bilgi verdi.

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Gazze'de can kaybı 40 bin 435'e çıktı 2

Son 24 saatte Gazze’nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirilen iki katliamda 33 Filistinli daha hayatını kaybederken, 66 kişi yaralandı.

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Gazze'de can kaybı 40 bin 435'e çıktı 3

İsrail’in saldırılarında toplam ölü sayısının 40 bin 435’e, yaralı sayısının ise 93 bin 534’e yükseldiği belirtildi.

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Gazze'de can kaybı 40 bin 435'e çıktı 4

Ayrıca, enkaz altında ve yol kenarlarında hala ölülerin bulunduğu, ancak İsrail güçlerinin engellemeleri nedeniyle sağlık ekipleri ve sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı ifade edildi.

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Gazze'de can kaybı 40 bin 435'e çıktı 5
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Gazze'de can kaybı 40 bin 435'e çıktı 11
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