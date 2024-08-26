Gazze'de can kaybı 40 bin 435'e çıktı

Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail’in 325 gündür devam eden saldırıları hakkında bilgi verdi.
Son 24 saatte Gazze’nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirilen iki katliamda 33 Filistinli daha hayatını kaybederken, 66 kişi yaralandı.
İsrail’in saldırılarında toplam ölü sayısının 40 bin 435’e, yaralı sayısının ise 93 bin 534’e yükseldiği belirtildi.
Ayrıca, enkaz altında ve yol kenarlarında hala ölülerin bulunduğu, ancak İsrail güçlerinin engellemeleri nedeniyle sağlık ekipleri ve sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı ifade edildi.