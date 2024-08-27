Gazze'de can kaybı 40 bin 476 oldu

7 Ekim tarihinden bu yana Gazze'de katliamlarına durmaksızın devam eden İsrail Ordusu uluslararası baskılar karşısında geri adım atmak bir yana bölgedeki savaşı daha da yaymak için elinden geleni yapmaya devam ediyor.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 326 gündür durmaksızın saldırı yaptığı belirtildi.

İsrail ordusu tarafından sadece son 48 saat içerisinde Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde "3 katliam boyutundaki saldırı" gerçekleştirdiği, bu saldırılar sonucunda da 41 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 113 Filistinlinin de yaralandığı açıklandı.

İsrail'in 7 Ekim tarihinden bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği bombardıman ve kara saldırıları sonucunda yaşamını yitirenlerin sayısının 40 bin 476'ya, yaralı sayısının da 93 bin 647'ye çıktığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.