Gazze'de can kaybı 40 bin 476 oldu

Düzenleme: Kaynak: AA
Gazze'de can kaybı 40 bin 476 oldu

İsrail Ordusu tarafından 326 gündür gece gündüz bombalanan saldırılar sonucunda Gazze'de can kaybı 40 bin 476'ya yükseldi.

7 Ekim tarihinden bu yana Gazze'de katliamlarına durmaksızın devam eden İsrail Ordusu uluslararası baskılar karşısında geri adım atmak bir yana bölgedeki savaşı daha da yaymak için elinden geleni yapmaya devam ediyor.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 326 gündür durmaksızın saldırı yaptığı belirtildi.

İsrail ordusu tarafından sadece son 48 saat içerisinde Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde "3 katliam boyutundaki saldırı" gerçekleştirdiği, bu saldırılar sonucunda da 41 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 113 Filistinlinin de yaralandığı açıklandı.

İsrail'in 7 Ekim tarihinden bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği bombardıman ve kara saldırıları sonucunda yaşamını yitirenlerin sayısının 40 bin 476'ya, yaralı sayısının da 93 bin 647'ye çıktığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

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