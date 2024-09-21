Gazze’de can kaybı 41 bin 391’e yükseldi

Kaynak: İHA
Gazze’de can kaybı 41 bin 391’e yükseldi

İsrail’in saldırısı altındaki Gazze'de can kaybının 41 bin 391’e yükseldiği açıklandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 41 bin 391’e, yaralıların sayısı ise 95 bin 760’a yükseldi.

İsrail, Gazze Şeridi'ndeki katliamlarına 351 gündür devam ediyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ne son 72 saatte düzenlenen 12 saldırıda 119 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 209 Filistinlinin ise yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 41 bin 391’e, yaralıların sayısının ise 95 bin 760’a yükseldiği kaydedildi.

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