Gazze’de can kaybı 41 bin 595

Kaynak: İHA
Gazze’de can kaybı 41 bin 595

İsrail'in durmadan devam ettiği saldırılarla sivilleri hedef aldığı Gazze Şeridi'nde hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 41 bin 595'e, yaralı sayısı 96 bin 251'e yükseldi.

İsrail'in yoğun saldırılarla sivilleri hedef aldığı Gazze Şeridi'nde hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 41 bin 595'e, yaralı sayısı 96 bin 251'e yükseldi.

İsrail Gazze Şeridi'ndeki kanlı katliamlarına devam ediyor. Sivilleri 7 Ekim'den bu yana acımasızca hedef alan İsrail ordusunun soykırım faaliyeti yürüttüğü bölgede her geçen gün can kaybı artıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in son 24 saatte bölgede düzenlediği saldırılar sonucu 9 sivilin hayatını kaybettiği, 41 sivilin ise yaralandığı aktarıldı.

Saldırıların başlamasından bu yana geçen 359 günün bilançosunun da yer aldığı açıklamada, can kaybının 41 bin 595'e, yaralı sayısının ise 96 bin 251'e yükseldiği bildirildi.

Son Haberler
İki otomobil kafa kafaya çarpıştı! 1'i ağır, 11 yaralı
İki otomobil kafa kafaya çarpıştı! 1'i ağır, 11 yaralı
Marmaris’te uyuşturucu operasyonunda Samuray kılıcı ele geçirildi
Marmaris’te uyuşturucu operasyonunda Samuray kılıcı ele geçirildi
Kırıkkale'de dereye düşen ATV'deki 2 kişi yaralandı
Kırıkkale'de dereye düşen ATV'deki 2 kişi yaralandı
37 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
37 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
Karekodlarda 'Sanal tuzak' uyarısı
Karekodlarda 'Sanal tuzak' uyarısı