Gazze’de can kaybı 43 bin 204’e yükseldi

Kaynak: İHA
Gazze’de can kaybı 43 bin 204’e yükseldi

İsrail saldırıları altındaki Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısının 43 bin 204'e yükseldiği açıklandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 43 bin 204'e yükseldi.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde düzenlediği yoğun saldırılar 391 gündür devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin son 24 saatte düzenlediği 6 saldırıda 41 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 131 Filistinlinin ise yaralandığı belirtildi. Saldırıların başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde toplam can kaybının 43 bin 204'e, yaralı sayısının ise 101 bin 641'e yükseldiği aktarıldı.

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