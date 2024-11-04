Gazze’de can kaybı 43 bin 374’e yükseldi

İsrail güçleri, Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılara 395 gündür aralıksız devam ediyor. Bölgede sivilleri, yerleşim yerlerini ve hastaneleri hedef alan İsrail, çoğu çocuk binlerce Filistinliyi katlediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bölgede son 24 saatte düzenlenen 3 saldırıda 33 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 156 Filistinlinin de yaralandığı aktarıldı.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana gerçekleştirdiği saldırıların bilançosunun da yer aldığı açıklamada, can kaybının 43 bin 374'e, yaralı sayısının ise 102 bin 261'e yükseldiği belirtildi.