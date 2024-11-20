Gazze’de can kaybı 43 bin 985’e geldi

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında son 24 saatte 13 Filistinlinin hayatını kaybetmesi sonucu toplam can kaybı 43 bin 985'e yükseldi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar 411 gündür devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin son 24 saatte düzenlediği 2 saldırıda 13 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 84 Filistinlinin ise yaralandığı belirtildi. Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023 tarihinde başlayan saldırılarda toplam can kaybının 43 bin 985'e, yaralı sayısının ise 104 bin 92'ye yükseldiği bildirildi.