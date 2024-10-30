Gazze’de can kaybı 43 bini geçti

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 43 bin 163'e yükseldi.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde düzenlediği yoğun saldırılar 390 gündür devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin son 24 saatte düzenlediği 5 saldırıda 102 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 287 Filistinlinin ise yaralandığı belirtildi. Saldırıların başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde toplam can kaybının 43 bin 163'e, yaralı sayısının ise 101 bin 510'a yükseldiği aktarıldı.