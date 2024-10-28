Gazze’de can kaybı 43 bini geçti

Kaynak: İHA
Gazze’de can kaybı 43 bini geçti

İsrail'in düzenlediği saldırılarda Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısı 43 bin 20'ye çıktı.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde düzenlediği yoğun saldırılar 388 gündür devam ediyor. Bölgede soykırım faaliyeti yürüten İsrail ordusu, sivillerin üzerine bomba yağdırıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin son 48 saatte düzenlediği 5 saldırıda 96 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 277 Filistinlinin ise yaralandığı aktarıldı.

Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023 tarihinde başlayan saldırıların bilançosunun da yer aldığı açıklamada, can kaybının 43 bin 20'ye, yaralı sayısının da 101 bin 110'a yükseldiği bildirildi.

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