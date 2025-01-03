Gazze’de can kaybı 45 bin 658’e yükseldi

Kaynak: İHA
Gazze’de can kaybı 45 bin 658’e yükseldi

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında son 24 saatte 77 Filistinlinin hayatını kaybetmesi sonucu toplam can kaybı 45 bin 658'e yükseldi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında son 24 saatte 77 Filistinlinin hayatını kaybetmesi sonucu toplam can kaybı 45 bin 658'e yükseldi.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılar 455 gündür devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin son 24 saatte düzenlediği 8 saldırıda 77 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 145 Filistinlinin ise yaralandığı belirtildi. Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023 tarihinde başlayan saldırılarda toplam can kaybının 45 bin 658'e, yaralı sayısının ise 108 bin 583'e yükseldiği bildirildi.

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