Gazze’de can kaybı 47 bin 498’e yükseldi

Kaynak: İHA
Gazze’de can kaybı 47 bin 498’e yükseldi

İsrail'in Gazze Şeridi'nde daha önce yaralanan 2 kişinin hayatını kaybetmesi ve yıkılan binaların enkazından 9 kişinin cansız bedenine ulaşılmasıyla bölgedeki toplam can kaybı 47 bin 498'e yükseldi.

İsrail, Gazze Şeridi'nde ateşkes ihlalini sürdürüyor. Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in son 24 saat içindeki saldırılarında 4 kişinin yaralandığı kaydedilirken, daha önce yaralanan 2 kişinin yaşamını yitirdiği, yıkılan binaların enkazından ise 9 sivilin daha cansız bedeninin çıkarıldığı ifade edildi.

Son verilerle birlikte İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana toplam can kaybının 47 bin 498'e, yaralı sayısının ise 111 bin 592'ye yükseldiği kaydedildi.

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