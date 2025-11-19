Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze Şeridi’nde ateşkes sürecine rağmen devam eden can kayıplarına ilişkin yeni bir açıklama yaptı.

Bakanlık, son 48 saatte hastanelere 7 kişinin cenazesinin ve 33 yaralının getirildiğini duyurdu. Bu ölümlerden 2’si enkaz altından çıkarılan cesetlere, 5’i ise İsrail’in ateşkesi ihlal eden saldırılarında hayatını kaybedenlere ait.

Açıklamada, ateşkesin 10 Ekim’de yürürlüğe girmesinden bu yana toplam 280 kişinin öldüğü, enkazlardan 571 cesedin çıkarıldığı ve 672 kişinin yaralandığı belirtildi. İsrail’in 7 Ekim 2023’te başlattığı saldırılardan bu yana ise can kaybı 69 bin 513’e, yaralı sayısı 170 bin 745’e yükseldi.

Enkaz kaldırma çalışmaları ve İsrail askerlerinin ihlalleri, ateşkes ortamında bile trajediyi derinleştiriyor. Sağlık altyapısının çöktüğü Gazze’de, bu rakamlar resmi kayıtlara göre güncelleniyor ve uluslararası toplumun acil müdahalesini gerektiriyor.