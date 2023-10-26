Gazze’de can kaybı 7 bini aştı

Gazze’deki Sağlık Bakanlığı, İsrail’in saldırılarında ölenlerin sayısının 7 bin 28’e yükseldiğini duyurdu.
Açıklamada, son 24 saatte 481 kişinin öldüğü, hayatını kaybedenlerin 2 bin 913’ünün çocuk olduğu belirtildi.
Diğer yandan İsrail’in bombardımanı altında bulunan Gazze Şeridi’ne, Refah Sınır Kapısı üzerinden 12 yardım tırının daha girdiği bildirildi.
Refah Sınır Kapısı Basın Ofisi Müdürü Vail Ebu Muhsin, Gazze’ye giriş yapan 12 yardım tırının “su, gıda ve ilaç taşıdığını” söyledi. Muhsin, son yardım konvoyuyla, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarının başladığı 7 Ekim’den bu yana, Gazze Şeridi’ne giren tır sayısının 74 olduğunu kaydetti.
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