Gazze’de can kaybı bilançosu açıklandı

Kaynak: İHA
Gazze’de can kaybı bilançosu açıklandı

Gazze'de toplam can kaybı 47 bin 487'ye yükseldi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne son 24 saatte gerçekleştirdiği saldırıda 1 kişinin hayatını kaybetmesi, daha önce yaralanan 2 kişinin yaşamını yitirmesi ve yıkılan binaların enkazından 24 kişinin cansız bedenine ulaşılması sonucu bölgedeki toplam can kaybı 47 bin 487'ye yükseldi.

İsrail, Gazze Şeridi'nde ateşkes ihlalini sürdürüyor. Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in saldırısı sonucu son 24 saatte 1 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin yaralandığı belirtildi. Ayrıca daha önce yaralanan 2 kişinin yaşamını yitirdiği, yıkılan binaların enkazından ise 24 sivilin daha cansız bedeninin çıkarıldığı ifade edildi. Son verilerle birlikte İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana toplam can kaybının 47 bin 487'ye, yaralı sayısının ise 111 bin 588'e yükseldiği kaydedildi.

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