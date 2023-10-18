Gazzede çocuklar ölümü böyle bekliyorlar. Bu çocukların günahı ne

Gazzeli aileler çocuklarının ölü bedenlerini teşhis edebilmek adına avuçlarına ellerine isimlerini yazmaya başladı. Bu korkunç gerçeği BM’de dile getiren Filistinli diplomat Loureen Sayej, “İnsanlık katlediliyor” diye isyan etti.

Filistinli diplomat Loureen Sayej’in BM’de yaptığı dikkat çeken konuşmadan satır başları ise şu şekilde:

“ENKAZ ALTINDA SU ARIYORLAR”

“Bugün çocuklarımız evlerine bomba düştüğünde tanınmak için isimlerini avuçlarına yazıyorlar. Erkeklerimiz, kimlikli ve kimliksizleri gömmek için toplu mezarlar kazıyorlar.

Kadınlarımız vücutlarındaki yanıkları sabunla temizliyor çünkü hastanelerde antiseptik kalmadı. Kurtarma ekiplerimiz hayatta kalabilmek için kana bulanmış ekmek yiyorlar.

Sağlık görevlilerimiz hayat kurtarırken öldürüldü. Yaşlılarımız susuzluktan enkaz altında içecek su arıyor. Ailelerimiz yas tutma hakkından mahrum bırakılıyor.”

“ONLARDA İNSANLIK YOK”

İnsanlığın kurtarıcısı gibi davranan dünyanın, insanlığın katledilmesine ortak olduğunu unutmayın. İnsan haklarından, insanlıktan söz ettiklerinde onlara inanmayın.

Onlarda insanlık yok. İşgalci bir güç ve yetkililerinin böylesine insanlık dışı bir dil kullanması, toplu cezalandırma ve ayrım gözetmeksizin öldürme politikaları nasıl meşru görülebilir? Dünya 2023 yılında bu vahşeti, adaletsizliği nasıl sürdürebilir?”

AÇIK ÇAĞRI: HEMEN BU ÇILGINLIĞI DURDURUN

Loureen Sayej, uluslararası topluma şu şekilde seslendi: “En kötüsü henüz gelmedi. Katliamı durdurmak için açık çağrı yapıyoruz. İnsanlık ve sağlık sistemi çökerken, bu çılgınlık durdurulmazsa en kötüsü kesindir.

Hepinizi büyük bir acıyla ama büyük bir güçle, insanlığın bu tür olayları önlemek için geliştirdiği kurallara uymaya çağırıyoruz.”