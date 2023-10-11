Gazze'de elektrikler tamamen kesildi

İsrail ve HAMAS arasında çatışmaların şiddeti artarken, bölgede bulunan tek elektrik santralinin yakıt yetersizliği nedeniyle hizmet dışı kalmasıyla 2 milyonu aşkın nüfuslu bölgenin elektriği tümden kesildi.

Gazze'de elektrikler tamamen kesildi

Gazze'de su ve doğal gazan sonra elektriklerin de kesildiği belirtildi. İsrail Enerji Bakanı Yisrael Katz, İsrail'den Gazze Şeridi'ne giden su borularındaki su akışının durdurulduğunu söylemişti.

Katz, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, İsrail'in Gazze Şeridi'ne sağladığı elektriğin kesilmesini öngören talimatı imzaladığını duyurmuştu.

Katz, diğer bir paylaşımında da "İsrail'den Gazze'ye su akışının derhal kesilmesini emrettim. Elektrik ve yakıt dün kesildi. Daha önce olanlar, artık olmayacak” ifadesini kullanmıştı.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant da Gazze Şeridi'ne tam abluka uygulayacaklarını ve bölgeye elektrik, yiyecek ve yakıt sağlanmayacağını söylemişti.

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