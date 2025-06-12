Gazze’de fiyatlar uçtu

Filistin Merkezi İstatistik Kurumu’nun açıkladığı verilere göre, Mayıs 2025’te ülke genelindeki yıllık enflasyon oranı yüzde 47,6’ya yükseldi. Bu oran, Nisan ayındaki yüzde 35,7’lik artışa göre sert bir yükselişi temsil ediyor.

En büyük fiyat artışları Gazze Şeridi’nde gözlendi. İsrail’in askeri operasyonlarının yeniden başlaması ve ticari geçiş noktalarındaki kısıtlamaların ağırlaşması, temel ürünlere erişimi ciddi şekilde sınırladı. Bu nedenle Gazze’de tüketici fiyat endeksi yıllık bazda yüzde 101,4 arttı.

En fazla fiyat artışı gıda ve alkolsüz içeceklerde yaşandı. Bu kalemde fiyatlar yüzde 76 artarken, Nisan ayında bu oran yüzde 37,6’ydı. Konut ve kamu hizmetleri yüzde 136,7, alkollü içecek, tütün ve uyuşturucular yüzde 69,2 oranında arttı.

Aylık bazda ise tüketici fiyatları genel olarak yüzde 23,6 artarken, Gazze’de bu oran yüzde 43,2 oldu. Beyaz un yüzde 311,9, kuru sebzeler yüzde 160, yumurta yüzde 121, ithal sigaralar yüzde 79 ve sıvı yağ yüzde 67 oranında zamlandı.