Gazze’de geçici ateşkes ilan edildi. DSÖ duyurdu

Filistin Sağlık Bakanlığı, 16 Ağustos tarihinde Gazze Şeridi'nin Deyr el-Belah şehrinde 10 aylık bir çocukta çocuk felci vakası tespit edildiğini açıklamıştı. Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansını (UNRWA), Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve ortakları Gazze Şeridi'nde 640 binden fazla çocuğun çocuk felci aşısı olması için çatışmalara insani ara verilmesine ihtiyaç duyulduğunu duyurmuşlardı.

İsrail Başbakanlık Ofisi dün gerçekleştirdiği açıklamada, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken tarafından Gazze Şeridi'ndeki çocuklara çocuk felci aşısının yapılması için sunulan geçici ateşkes teklifinin kabul edildiği yönündeki iddiaları yalanlamıştı.