Gazze'de geçici limana destek veren 4 gemi akıntıya kapıldı

Kaynak: AA
Gazze'de geçici limana destek veren 4 gemi akıntıya kapıldı

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Gazze'deki geçici limana destek sağlayan 4 geminin akıntıya kapıldığını açıkladı.

CENTCOM'un AA muhabirine yaptığı yazılı açıklamada, denizdeki fırtınadan etkilenen gemilerin akıntıya sürüklendiği belirtildi.

İki geminin İsrail yakınlarında karaya oturduğu, İsrail ordusunun kurtarma operasyonuna destek verdiği ifade edildi. Diğer iki geminin ise tekrar limana demirlediği bildirildi.

Olayda herhangi bir yaralanma olmadığı vurgulanırken, geçici limanın işlevselliğinin devam ettiği belirtildi.

Yaklaşık 320 milyon dolara mal olan geçici liman, 17 Mayıs'ta hizmete açılmıştı. Ancak yaşanan sorunlar nedeniyle limandan gelen yardımlar bir süreliğine askıya alınmıştı.

BM, geçici limandan sadece 97 yardım tırı aldıklarını bildirirken, limanın sadece kara yolu ile takviye sağlayabileceğini, tek başına yeterli olmayacağını belirtti.

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