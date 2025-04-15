Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısı 51 bine ulaştı

Kaynak: AA
Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısı 51 bine ulaştı

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 51 bine çıktı. Öte yandan İsrail ordusunun ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı ise bin 630'a yükseldi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 17 artarak 51 bine yükseldi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'de devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 17 ölü ve 69 yaralının getirildiği kaydedildi.

ATEŞKES BOZULARAK SALDIRI DEVAM ETTİ

İsrail ordusunun Gazze'de 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda bin 630 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 4 bin 302 Filistinlinin de yaralandığı belirtildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının ise 51 bine, yaralıların sayısının da 116 bin 343'e yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu belirtiliyor.

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