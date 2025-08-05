Gazze'de her gün bir sınıf dolusu çocuk öldürülüyor

Kaynak: AA
Gazze'de her gün bir sınıf dolusu çocuk öldürülüyor

UNICEF, Gazze'de 22 ayda 18 binden fazla çocuğun öldürüldüğünü açıkladı.

UNICEF’ten yapılan, açıklamada, çocukların bombardıman, açlık ve kıtlık ile temel hizmetlere ulaşım eksikliğinden öldüğüne dikkat çekildi.

Açıklamada, "Gazze'de her gün ortalama bir sınıf dolusu çocuk öldürülüyor." ifadesi kullanılırken her gün yaklaşık 28 çocuğun, 22 ayda ise 18 binden fazla çocuğun öldürüldüğü vurgulandı.

Açıklamada, Gazze'de çocukların acilen gıda, su, ilaç ve korumaya ihtiyaç duyduğu belirtilerek, "Şu an her şeyden çok ateşkese ihtiyaç var. Hemen şimdi!" değerlendirmesinde bulunuldu.

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